Fanny Cloutier T02 - Offre découverte. L'année où mon père m'a forcée à le suivre au bout du bout du monde

Partir. J'ai lu quelque part qu'il existe dans la vie deux catégories de personnes. Les optimistes... et les autres. Et je suis pas débile : c'est sûr que je voudrais gros comme le monde appartenir à la première catégorie. Mais depuis que mon père a décidé de me forcer à le suivre au Japon. C'est la grosse catastrophe internationale dans ma tête. Je peux pas croire... Je preux juste pas croire qu'il ose me déraciner pour la deuxième fois en un an !!! ! !! Et j'ai pas le choix. Je vais devoir partir. "Un jour ma belle Fanny, je suis sûr que tu vas me remercier pour tout ça ! " Le remercier. Mon père est fou. Besoin de toi dès maintenant, Journal.