Le petit Guide d'observation des nids et oeufs. 70 curiosités à découvrir

Un petit guide tout en couleurs pour apprendre à reconnaître et découvrir les nids et les oeufs ! Savez-vous reconnaître le nid et les oeufs d'un pinson des arbres ? Quelle est sa période de nidification ? Ou celle du moineau domestique ou du geai des chênes ? Retrouvez facilement à qui appartiennent ces oeufs et ce nid grâce ce petit guide d'observation qui accompagnera vos promenades ! Description, points clefs de reconnaissance, confusions possibles, habitat, période de nidification et de ponte, durée de couvée, nombre d'oeufs... grâce à ces 70 fiches d'identification, ils n'auront plus de secrets pour vous ! Chaque fiche est illustrée avec un dessin très précis pour reconnaître les nids et les oeufs facilement. Format idéal pour toutes les excursions nature.