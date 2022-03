Pratiquer le conseil de la classe

Le conseil de la classe, lieu de démocratie, est la réunion de l'ensemble des élèves d'une classe qui échangent régulièrement à propos de leur vie commune en classe et dans l'école. Cet ouvrage propose une méthodologie transmissible et souple qui permet aux enseignants de gérer au mieux ce moment délicat. Il est conçu de manière chronologique et tente, à travers diverses pratiques, de soutenir les élèves dans l'apprentissage de leur futur rôle de citoyen responsable.