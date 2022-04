Alpes du Nord Voyages à vélo et vélo électrique. Savoie, Haute-Savoie, Isère

Des voyages à vélo ou à vélo à assistance électrique pour découvrir les richesses patrimoniales, naturelles et paysagères en Haute-Savoie, Savoie et Isère ! Découvrir une région à vélo est plus que jamais écoresponsable et dans l'air du temps. Et aujourd'hui avec l'assistance électrique, voyager à vélo est offert au plus grand nombre quel que soit le profil du terrain, même ici dans les Alpes du Nord où les pentes semblent réservées aux cyclistes sportifs. Nul besoin d'être un cycliste aguerri et entraîné, grâce au V. A. E. , vous pourrez profiter des lieux traversés en mode plaisir, à l'écoute et au contact de la nature. Du Léman au Trièves, en passant par le pays du Mont-Blanc, les lacs d'Annecy et du Bourget, les massifs du Beaufortain, des Bauges, de Chartreuse et de Belledonne, sur des chemins d'histoire dans les Glières ou le Vercors, en fond de vallée sur le sillon alpin ou sur les parcours grand spectacle en Maurienne "le plus grand domaine cyclable du monde" , les auteurs vous invitent à découvrir ces territoires d'exception. - 10 parcours de 2 à 6 jours et leurs nombreuses variantes. - 36 à 38 jours et 1 430 km de voyage cumulés. - Un guide complet : cartes détaillées, profils altimétriques, descriptifs précis, , présentations touristiques au fil des voyages, hébergements...