Dans son livre La ruine de sa demeure, qui accompagne l'exposition éponyme à la fondation Henri Cartier-Bresson en février 2021, Mathieu Pernot s'approprie la tradition du voyage romantique du XIXe siècle pour remonter aux sources de son histoire familiale. Tout commence par le voyage de son grandpère, en 1926. Celui-ci effectue alors " Le grand tour ", expédition contemplative et touristique des ruines du Moyen-Orient par les occidentaux. Il y réalise alors un album photo, souvenir de son parcours. En 2019, Mathieu Pernot part à son tour, sur les traces de son aïeul, suivant le même chemin, presque cent ans plus tard. L'aventure commence donc à Beyrouth, au Liban, à la recherche de l'appartement dans lequel a séjourné son grand-père. La ville est maintenant détruite par la récente explosion du port, mais l'appartement est bel et bien toujours là. Pernot va traverser le Liban, l'Irak et la Syrie, passant par Tripoli, Baalbek, Homs ou encore Mossoul pour photographier ce que sont devenus ces régions qui fascinaient tant. Ce livre est la trace de cette ruine moderne dans laquelle sont désormais plongés les habitants. Les villes, si magnifiques sur l'album familiale, sont maintenant détruites par les conflits ou les catastrophes. Pernot suit les vestiges de ce qu'était cette région, avec son ancienne voie de chemin de fer qui la traversait, et ses monuments démolit. Le livre se termine avec des photographies de famille trouvées dans les ruines de Mossoul, qui constituent l'album moderne, en regard de celui du grand-père, comme une mémoire du présent. Textes : - Hala Kodmani, Journaliste spécialiste du Moyen-Orient - Entretien entre Mathieu Pernot et Etienne Hatt, journaliste à Artpress