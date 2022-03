Un véritable outil de guidance pour découvrir sa mission de vie, à travers 32 cartes vibratoires de toute beauté. L'Oracle de Noé est un véritable outil de guidance et d'accompagnement qui te permettra de découvrir ta mission de vie, à travers ses 32 cartes vibratoires de toute beauté. Au fil de la pratique, elles sauront te rassurer ou te mettre en garde, en te délivrant des messages et des conseils inspirants. Ainsi, tu seras à même de te reconnecter à ta force intérieure en prenant conscience de tes blocages pour trouver la clé de ta guérison. Dans le livre explicatif, tu découvriras la signification des cartes ainsi que les méthodes de tirage, afin de suivre le chemin de ton évolution personnelle et spirituelle, car toi seul peux changer le cours de ta vie.