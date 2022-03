L'oracle des Kitsune. La sagesse des renards sacrés

Un oracle de 45 cartes magnifiquement illustrées pour bénéficier de la sagesse des Kitsune, ces renards métamorphes légendaires au service de la divinité shintoïste Inari. Vous êtes sur le point d'entrer dans un royaume magique, un monde secret de cerisiers en fleurs, d'arbres sacrés, de dragons et d'elfes protecteurs. Dans ce pays enchanté existe le plus ancien des pouvoirs - Foxfire - dont les Kitsune sont les puissants gardiens. Originaires de l'ancienne spiritualité orientale, les Kitsune sont des renards métamorphes légendaires au service de la divinité shintoïste Inari. Fidèles, sages et très intelligents, ils nous offrent la chance et l'abondance, ainsi que de précieux conseils afin de nous guider corps, esprit et âme au travers des écueils de la vie. Dans ce coffret conçu par Lucy Cavendish, vous découvrirez 45 cartes magnifiquement illustrées par Meredith Dillman, ainsi qu'un livre d'accompagnement pour bénéficier des bénédictions et de la protection de ces créatures envoûtantes à l'incroyable puissance magnétique.