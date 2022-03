En finir avec les violences sexistes et sexuelles. Manuel d'action

En France, 250 femmes sont violées chaque jour. 32 % ont été victimes de harcèlement sexuel au travail. 1, 2 million sont la cible d'injures sexistes chaque année. 6, 7 millions de personnes ont subi l'inceste. Ces violences que subissent en France et dans le monde les femmes et les enfants ne sont pas une fatalité. Ce livre est un manuel d'action. Il donne à chacune et à chacun des outils pour que les violences sexistes et sexuelles s'arrêtent. " Un manuel d'action pédagogique, drôle et optimiste pour que chacune et chacun puisse agir contre ce fléau. " L'Obs Edition mise à jour par l'auteur.