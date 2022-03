Manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui

Comment vivre avec notre âme de sorcière dans le monde moderne qui ne comprend rien à la magie ? C'est à relever ce défi que s'est engagée Odile Chabrillac : le moment est venu de reconquérir notre place, d'être fière de notre féminité profonde. Grâce à la magie sacrée de la terre, du chaos, du sexe, vous allez découvrir comment vous reconnecter à vos propres ressources, vous reliez aux autres et en particulières à vos soeurs. Un livre plein de ressources... Naturopathe, psychothérapeute et journaliste, Odile CHABRILLAC a fondé The Different Magazine, un site qui traite de tous les thèmes liés à la santé, à la vie pratique et aux médecines douces. Egalement chez Pocket : Ames de sorcière.