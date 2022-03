Yzé. Danse avec le hasard

Le rêve d'Yzé, jeune Antillaise de 17 ans : devenir danseuse étoile, comme son modèle Misty Copeland. Consciente que tout se joue en métropole, Yzé veut voir plus loin que son île, peut-être même l'Opéra ! Et si le concours " Etoiles des îles " qui se profile était la chance de sa vie ? A la surprise de tous, surtout de son petit-ami jaloux, elle l'emporte ! La voilà qui s'envole pour... Paris, capitale de la danse. Là-bas, elle va pouvoir suivre les cours de professeurs renommés. Auréolée de son récent succès, Yzé ne s'attend pas à ce qu'elle y découvre. Bientôt, entre le racisme et les coups bas de ses camarades, elle se sent plus isolée que jamais. Mais sa rencontre avec Michael, un jeune danseur gravement malade, va bouleverser sa vision de la danse et de la vie. Déterminée à faire ses preuves et à imposer son style, aura-t-elle l'occasion de briller ?