Un premier roman décapant qui explore avec humour les lois de l'attraction chez les millenials. Ava. 22 ans, mal dans sa peau, récemment installée à Hong Kong. Enseigne la grammaire anglaise à de riches écoliers pour un salaire de misère, a un fort accent irlandais et déteste ses colocataires. Julian. Banquier. Anglais. Cynique. Aime plutôt bien Ava, la couvre de cadeaux et lui propose très vite de s'installer dans la chambre d'amis de son luxueux appartement de fonction. Edith. Ambitieuse et brillante. Avocate. Rencontre Ava alors que Julian est à l'étranger. Et c'est là que tout devient excitant... " Naoise Dolan nous offre un premier roman mordant et d'une folle modernité sur les relations amoureuses, les nouvelles luttes de classes et le pouvoir de l'argent. De quoi prendre Rien de sérieux comme une très sérieuse comédie féministe ! " Madame Figaro.