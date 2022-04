Mettre en oeuvre un programme d'ETP pour mieux vivre avec un TDAH. Pour l'enfant, l'adolescent et ses parents

Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble du neurodéveloppement fréquent et durable touchant entre 5-8% de la population pédiatrique. Dans l'objectif d'une prise en charge optimale répondant aux recommandations actuelles, il apparaît donc indispensable de proposer à ces patients de l'éducation thérapeutique. Ce programme d'ETP est le premier à avoir été validé par une Agence Régionale de Santé dans ce trouble. Il a pour particularité de s'adresser à l'enfant et à ses parents. Les 7 chapitres développés dans cet " Atelier " décrivent le bilan éducatif partagé, puis chacun des ateliers constitutif du programme. Le premier atelier, qui est un atelier " socle " indispensable, est consacré aux connaissances sur le TDAH. Les autres ateliers sont proposés en fonction des besoins de chaque patient et abordent la thématique scolaire, celle des devoirs à la maison, la qualité de vie et les relations intrafamiliales, la gestion de la colère, l'utilisation des écrans, l'organisation du quotidien, et enfin le dernier atelier est centré sur le traitement médicamenteux. Les ateliers clairement exposés, les grilles et échelles d'évaluations données permettent au praticien de mettre en place facilement le programme d'ETP.