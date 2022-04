Ma vie en TOC. Comment les troubles obsessionnels compulsifs ont façonné ma vie

Dans ce roman graphique très personnel, Jason Adam Katzenstein, dessinateur au New Yorker, raconte comment il a développé de sévères troubles obsessionnels compulsifs dès l'enfance. Avec humour et recul, il décrit le quotidien d'un grand angoissé, l'acceptation de cette maladie souvent invisible pour les autres, mais aussi la force qu'elle lui a apportée. Ses dessins dévoilent les méandres de son esprit assailli par les obsessions, ce qu'il ressent à l'intérieur quand rien ne transparaît en surface... A travers cet examen sans concession d'une " vie en TOC " , il nous livre un témoignage prenant de comment la créativité et l'amitié peuvent ancrer dans la vie, tout en interrogeant l'influence de sa santé mentale sur son travail.