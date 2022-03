Ensemble pour les droits des femmes !

La conférence en ligne organisée par l'Unesco et l'AUF le 8 mars 2021 a été l'occasion de porter un regard sur l'engagement pour les droits des femmes aujourd'hui et de formuler des propositions de solutions. Mariage forcé, inégalité des salaires, accession difficile à l'éducation, violences conjugales, agressions sexuelles... , partout sur la planète, en dépit des acquis récents, les femmes subissent au quotidien discriminations et atteintes à leur intégrité physique et morale. Un état des lieux alarmant encore aggravé par la crise du Covid-19, qui va faire basculer dans l'extrême pauvreté 47 millions de femmes et de filles. Dix-neuf personnalités engagées dans la lutte pour les droits des femmes - dont la journaliste Laure Adler, l'activiste et dramaturge Eve Ensler et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik - témoignent, ici, de leur action, de leurs réflexions, et ouvrent des pistes pour que l'égalité entre hommes et femmes devienne enfin une réalité. Car défendre ensemble, tous sexes et générations confondus, le droit des femmes à disposer de leur corps, de leurs rêves, de leur vie, c'est créer une société meilleure pour tous.