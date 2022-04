L'EMDR avec l'enfant et sa famille. Contextualisation et travail intégratif

Ce livre propose un modèle intégratif de la psychothérapie EMDR qui permet de répondre au plus près de la réalité des enfants et de les aider à guérir. Il s'appuie sur des éléments fondamentaux comme les notions d'attachement, de dynamique familiale, de psychologie développementale, de neurobiologie et de psycho-traumatologie. De nombreuses situations cliniques décrivent la psychothérapie EMDR (deuils traumatiques, accidents, violence domestique, ESPT, dépression, traumatismes complexes et chroniques, troubles de l'attachement, tendances dissociatives et troubles du spectre autistique). Cet ouvrage très pédagogique ouvre de nouvelles perspectives pour le praticien EMDR.