X-Men l'Intégrale : 1996. Tome 2

Il y a un traître chez les X-Men et il s'agit de Charles Xavier ! Le danger vient du dernier endroit auquel les mutants se seraient attendus, et maintenant, l'entité appelée Onslaught menace tout l'univers Marvel. Quelles sont les origines du terrible vilain ? Que peuvent faire les X-Men face à l'homme qui a fondé l'équipe ? Le jeune Nate Grey peut-il aider ? L'omnibus ONSLAUGHT a fait la joie des fans de comics en octobre dernier, cet album renforcera leur sentiment d'allégresse, puisque les INTEGRALES dédiées aux X-Men rejoignent la période concernée par le crossover. Dans cet ouvrage, et dans le suivant, vous retrouverez l'intégralité des épisodes de la sphère mutante consacrés à Onslaught, avec des apparitions des séries X-Force, Cable et X-Man !