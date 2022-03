Alpha Flight : L'intégrale 1984-1985 (T02)

Une équipe de super-êtres née des ruines du Département H fait son apparition, et elle en a après James Hudson, alias Guardian. Un combat dévastateur va avoir lieu entre Alpha Flight et cette équipe, d'ailleurs l'un des super-héros canadiens n'en réchappera pas. Alpha Flight se relèvera-t-elle de cette terrible épreuve ? Peut-être avec l'aide de Wolverine ? ! Le premier tome consacré à Alpha Flight est un des très beaux succès de la collection L'INTEGRALE. Ce titre culte des années 80, écrit et illustré par John Byrne, a fait les beaux jours de la revue Strange en France. Dans les épisodes publiés ici, la série passe à la vitesse supérieure en allant là où personne ne l'attendait !