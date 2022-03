Le petit théâtre des opérations Tome 2 : Faits d'armes incroyables mais bien réels...

Après le succès du premier tome, Julien Hervieux (aka L'Odieux Connard) et monsieur le chien continuent de rendre hommage aux faits et héros oubliés des deux Guerres mondiales. Connaissez-vous le village de Stonne dans les Ardennes qui fut le théâtre d'affrontements entre chars Allemands et Français ? Saviez-vous que Simo Häyhä un sniper Finlandais avait tenu tête à l'armée de Staline et abattu à lui seul plus de 800 ennemis ? Que Mata Hari, la célèbre agent-double, était à l'origine la plus grande danseuse de Paris ? Si les deux Guerres mondiales furent un énorme gâchis en vies humaines, elles donnèrent lieu à des actes de bravoure individuels et collectifs aussi drôles qu'improbables. Le premier tome regroupait des histoires longues et des textes documentés sur divers faits de guerre. Ce second volume reprend la même formule tout en ajoutant des anecdotes sur l'origine des snipers, la création du café Liégeois ou encore ces chiens qui servirent d'arme antichar dans l'armée Soviétique. Et si vous vous posiez la question, oui, tout est vrai !