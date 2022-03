La dislocation

Un premier roman en forme de fable écoféministe Une jeune femme sort de l'hôpital, dépossédée de son identité et de son passé. Elle voue une haine farouche aux psychiatres, fréquente les magasins de bricolage. Il lui arrive même de crever les pneus des voitures. Temporairement amnésique, absolument indocile, elle veut repeupler sa mémoire et, pour cela, doit enquêter. Un homme va l'y aider, sans rien lui souffler : Camille, dit K, ami et gardien d'un passé interdit. Le souvenir d'un désert entouré de vitres, une fonction exercée au ministère de l'Agriculture, une Bible restée ouverte au chapitre du Déluge forment un faisceau d'indices de sa vie d'avant. Sa rencontre avec Wajdi, envoûtant et révolté, marquera son coeur et son esprit. Ce sera avant de gagner la Bretagne et, peut-être, de parvenir à combler les énigmes de son histoire prise au piège de l'oubli. A propos de l'autrice Ingénieure agronome, conférencière et autrice, LOUISE BROWAEYS accompagne les organisations sur des sujets variés comme l'agriculture bio, l'alimentation saine, la transition écologique, la permaculture. Elle vit à Paris. " Un coup de feu, un tremblement de terre qui parvient à faire bouger les lignes de la littérature et de l'imaginaire tout en éclairant les grandes questions de notre monde et nos tourments. " Causette