Fais battre ton tambour

Il y a peu, Ciara croyait encore dans sa vocation : accompagner les entreprises en quête d'une transition écologique. C'était aussi le cas d'Inès, sa meilleure et drôle d'alliée, bientôt atteinte par un mal incurable. Et puis les échecs amoureux, la tyrannie d'un patron auto-alimentée par ses propres mensonges, l'absurdité d'un programme appliqué de projet en projet ont fini de saper leurs illusions. Tout quitter s'est alors imposé comme une solution. Mais pour aller où ? Quand Dennis, père de famille respectable et collègue sur mesure, disparaît après un séminaire d'équipe à la frontière franco-espagnole, sans laisser apparemment de traces, les deux jeunes femmes se mettent en tête de partir à sa recherche. Entre fantasme survivaliste, vie dans les bois et bêtise des alternatives pour combler le vide d'une ultramoderne solitude, un roman écologique et poétique où la joie côtoie la mélancolie et où les vainqueurs ne sont pas ceux que l'on croit. Voici l'odyssée d'un trio qui devrait faire vaciller nos certitudes. A propos de l'autrice LOUISE BROWAEYS est l'autrice de nombreux livres en lien avec l'écologie. Agronome, facilitatrice et conférencière, elle signe ici son deuxième roman après La Dislocation (HarperCollins, 2020).