Le portrait de la Traviata

Les enquêtes de Gojin, avocat de l'ombre Au premier étage d'une résidence paisible de Séoul, on découvre deux corps dans un appartement : la jeune femme qui vivait là a été assassinée d'un coup de poinçon ; son voisin - un type qui lui tournait autour depuis quelque temps - a été poignardé. Puisque le principal suspect gît à côté de la victime, il faut chercher ailleurs. Et, pour l'inspecteur Lee Yuhyeon, dans ce bâtiment ultra-sécurisé le coupable ne peut être que le gardien. Ainsi, il boucle son enquête et l'accuse du crime. Mais au moment du procès rien ne se passe comme prévu, et l'affaire vire au fiasco ! Lee Yuhyeon compose alors un numéro et entend un rire familier et moqueur au bout du fil, celui de Gojin, " l'avocat de l'ombre " . Ensemble, ils vont tout reprendre depuis le début. Car chacun dans cet immeuble pouvait avoir quelque raison de commettre ce double meurtre... Traduit du coréen par Kyungran Choi et Delphine Bourgoin. A propos de l'auteur DO JINKI est juge au tribunal du district nord de Séoul et écrivain à succès de romans policiers. Il a reçu en 2010 le Mystery Rookie Award de la Korean Mystery Artists Association, et en 2014 le Korean Mystery Literary Award. " Une enquête plausible, pleine de rebondissements et qui fait travailler ardemment les méninges et l'imagination des lecteurs ! " Librairie Le Phénix " Ce livre ravira les amateurs du genre, adeptes du Cluedo, du Mystère de la Chambre jaune et des enquêtes d'Hercule Poirot. " L'étoile polaire