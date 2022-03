Mémoires d'outre-vies. Tome 2, Malgré tout, on l’a fait !

« Ce second tome des Mémoires d’outre-vies, marqué par la création de L’Événement du jeudi et de Marianne, rythmé comme le premier de rires et de pleurs, de petitesses et de grandeurs, d’espérances et de désillusions, traversé d’épisodes improbables ou extravagants, drolatiques ou tragiques, en dérangera certains. Pourquoi ? Parce que cela même qui fait que je suis fier de pouvoir, malgré quelques échecs, revivre avec les lecteurs l’intensité de nos combats, l’actualité parfois stupéfiante de nos empoignades, leur fera, à ceux-là, grincer les dents. La raison est toute bête : car même si, oui, nous avons globalement échoué, replongeant dans les batailles que nous avons menées, les fausses routes que nous avons pointées, les dérives que nous avons dénoncées, les catastrophes contre lesquelles nous avons mis en garde, ces lecteurs auront, faits et textes à l’appui, l’occasion unique de trancher : qui finalement a eu tort, et qui a eu raison ? Et c’est ce classement qui, à beaucoup, ne fera pas plaisir. »