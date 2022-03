Calame Tome 2 : Les Deux Royaumes

" J'ai encore tant de choses à vous dire. Comment j'ai retrouvé ma mère. Comment nous avons vaincu trois armées. Et comment j'ai vu naître un dieu... " Au fond de son cachot, la jeune Maura raconte à Jean d'Arterac l'épopée légendaire de Darran Dahl et de son armée de femmes, pendant que les dernières rebelles encore libres donnent l'assaut sur la prison de Frankand. Passé et présent se rejoignent. Mais l'issue de cette guerre dépend de la magie de la renommée, le " calame ", dont la puissance dévore tous ceux qu'elle touche. Et c'est d'Arterac, l'incorruptible conteur, qui en détient les clefs. " Un véritable tour de force. " Culturellement Vôtre " A la fois héroïque et dramatique, ce roman nous propose une grande aventure à hauteur d'homme, ou plutôt de femme en l'occurrence, avec un savant dosage de suspense et de sensibilité. On attend la suite et fin avec impatience. " Lanfeust Mag