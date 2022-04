Le collège Lovecraft, Tome 04. Collège Lovecraft T04 - La remplaçante

C'est la Saint-Valentin et une terrible tempête de neige s'abat sur le village de Dunwich. Matteo se retrouve piégé à l'intérieur du collège Lovecraft avec sa mère, Lionel, un élève prétentieux qu'il déteste, Mac le dingo, le gardien et Melle Carcasse, qui remplace la bibliothécaire. Or, cette dernière dégage une épouvantable odeur et se déplace d'une très étrange manière... Matteo est persuadé qu'elle est un des sbires de Crawford Tillinghast, le savant fou qui vole les âmes des élèves et professeurs du collège. Mais, bloqués par la neige, ils n'ont d'autre choix que de passer la nuit au collège...