Le Journal. Les premiers mots d'une nation

Les premiers mots d'une nation En 1781, durant la guerre d'Indépendance, Nathan Prius vend des petits billets dans l'armée de Washington dans lesquels il relate ce qu'il voit sur le front. Un homme, George Ellis, lui propose de publier ses articles dans son journal, mais s'en attribue la paternité. Meurtri par cette trahison, Nathan Prius décide de lancer son propre journal, premières pages de ce qui deviendra bientôt un empire de la presse, traversant les décennies, témoin privilégié de toutes les époques. Concept : De la guerre d'indépendance à la révolution industrielle en passant par la guerre de Sécession et la conquête de l'Ouest, Le Journal raconte au fur et à mesure des albums les grandes époques de l'histoire américaine vues à travers le prisme du journalisme et met en scène ces empires de la presse qui se font et se défont au gré des événements.