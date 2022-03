Facétieuse, acerbe et hilarante, Pensez avant de parler. Lisez avant de penser est l’anthologie ultime des textes de Fran Lebowitz, la légendaire satiriste new-yorkaise révélée par la série documentaire de Martin Scorsese, Pretend It’s a City. Fran Lebowitz s’attaque aux vicissitudes de la vie quotidienne – des enfants (« rarement en position de vous prêter une somme d’argent intéressante ») aux gérants d’immeubles (« tout propriétaire digne de ce nom a le solennel devoir de s’assurer que son bien immobilier dispose d’un stock fourni de cafards »). Quant à sa conception du travail, elle est le parfait antidote à notre épuisante culture de la performance (« 15 h 40 – J’envisage de me lever. Idée aussitôt rejetée car nécessitant un effort physique insurmontable. Je continue à lire et à fumer »). Tour à tour ironique, sarcastique et espiègle, Fran Lebowitz nous entraîne dans une déferlante ininterrompue d’éclats de rire.