Delta : un triangle anthropocene. Un triangle Anthropocène

Delta : une lettre grecque pour ces " dunes que le vent déplace et que l'eau transporte " ; une lettre pour une zone vivante, modelée par la nature, que la main humaine a modelée à son tour. Au fil des siècles, sous l'effet du pouvoir aménageur, le delta du Rhône a mué en zone praticable, fructueuse – en ressources. Ce qui ne va pas sans conséquences, souvent désastreuses, pour le biotope. Lieu du récit, le delta est aussi celui des récits. C'est un triangle Anthropocène car s'y superposent strates géologiques et mythologiques. Les conquérants instrumentalisent les traditions de ceux qu'ils ont asservis (les Romains celles des Ligures, les Gitans sont relégués au folklore par les notables locaux) : l'empire de l'humain sur le non-humain se diffracte en des myriades d'autres rapports de domination. Débordant la simple monographie documentaire, Fanny Taillandier excelle ici, avec la Camargue pour creuset, à mêler les voix pour donner à voir les paysages, les logiques qui innervent le territoire, la géographie de nos croyances. Ce delta vaut pour tous les deltas du monde, tandis que l'histoire et la géographie s'entremêlent de poésie et de récits, et même, aux Saintes-Maries, des prophéties d'une diseuse de bonne aventure.