Les Cahiers de la Luciole - Sciences CM1 Ed. 2022

En CM1, un cahier clé en main en sciences pour accompagner l'apprentissage de la démarche d'investigation et réaliser des expériences simples et accessibles avec les élèves. Une nouvelle édition revue et enrichie, conforme aux programmes 2020. -Une nouvelle édition pour renforcer les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable -De courts encadrés pour sensibiliser au changement climatique, à la nécessité de préserver la biodiversité et aux problématiques environnementales -Des activités écocitoyennes pour favoriser les gestes en faveur du développement durable -Des préparations à l'évaluation dans le cahier et des évaluations corrigées dans le guide pédagogique en accès libre sur le site