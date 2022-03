Ao ashi t07

"Ao Ashi, le manga de foot qu'il faut lire absolument ! " BFMTV Ashito a joué un rôle exceptionnel lors du match contre le lycée Seikyô et se retrouve promu dans l'équipe A. Cependant, Fukuda souhaite que le collégien devienne défenseur, un comble pour le collégien dont l'unique objectif est de devenir le meilleur attaquant au monde ! Ashito réussira-t-il à accepter ce nouveau tournant de sa carrière professionnel ? Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. A mi-chemin entre le shônen sur le terrain et le seinen en dehors, Ao Ashi fait d'ores et déjà partie du cercle très fermé des plus grands mangas de sport, grâce à l'écriture incisive et hyper dynamique de son auteur, et aux tempéraments hauts en couleur de sa galerie de personnages, à commencer par Ashito, son inoubliable héros. Suivez, tome après tome, de son île natale jusqu'aux sommets du Tokyo Esperion FC, les aventures d'Ashito Aoi, numéro 10 surdoué et facétieux, destiné à révolutionner le football japonais. "Problement l'une des meilleures séries de foot du moment ! " BoDoï "Un manga de foot très réaliste". Europe 1 "Une oeuvre fluide dans sa narration qui s'articule autour d'un joueur fougueux et attachant". Le Figaro