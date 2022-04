Les petites histoires des 4 soeurs - La grosse dispute

Ce matin, à la récré, Luna joue aux pirates avec Jules. Mais il abandonne leur navire pour monter dans celui de Félicie. Luna ravale ses larmes. Quand Félicie chasse Jules qui veut commander, une grosse dispute éclate. Les trois amis se séparent. Plus tard, à la cantine, Luna se retrouve seule. Les autres enfants s'amusent et rient. A la fin de la journée, dans le couloir, Félicie rapporte à Luna la trousse qu'elle avait oubliée en classe ; Jules l'empêche de tomber. Emue, Luna les remercie. Ils s'embrassent et se réconcilient. Tout est pardonné ! A la sortie, Lou et Laure attendent Luna. Mais elles se disputent ! Luna sait comment les réconcilier...