Guérir la vieillesse

L'auteur a démontré que le vieillissement était un processus réversible. Avec son équipe, Jean-Marc Lemaître a réussi à rajeunir des cellules en les reprogrammant génétiquement. L'application de ses découvertes sur la souris donne déjà des résultats sidérants : celles qui sont traitées vivent 30 % plus longtemps que les autres et sont en bien meilleure forme. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, vient d'investir 200 millions de dollars dans une start-up vouée entièrement à la reprogrammation cellulaire. Il est grand temps de s'intéresser chez nous aussi à ces recherches et de réfléchir sérieusement aux questions politiques, mais aussi éthiques que ces biotechnologies posent à l'Humanité.