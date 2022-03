Super bande de potes

Ours et Ecureuil sont amis pour la vie. Super potes ! Aussi, quand Poule arrive pour jouer avec eux, les deux compères font la sourde oreille. Elle insiste par tous les moyens, pourtant ! En vain. Poule finit par jeter l'éponge, bien décidée à se trouver des potes plus aimables. La malheureuse s'approche alors d'un trio de loups affamés... Heureusement, Ours et Ecureuil ne sont pas loin ! C'est le début d'une nouvelle et tout aussi grande amitié, qui verra le trio trouver le moyen d'accorder ses violons.