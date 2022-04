Le potager

"Mes tout premiers docs" : les "P'tits docs" des tout-petits ! Guider avec bienveillance l'enfant qui grandit, l'accompagner dans la découverte du monde qui l'entoure et l'aider à mettre en relation son quotidien avec son environnement : c'est la mission de "Mes tout premiers docs" ! La découverte du potager au fil des saisons pour les 2-4 ans, qui puise dans les situations de leur vie quotidienne. Retrouvez, expliquées avec simplicité, les notions qui entourent cette thématique : les outils du potager (plantoir, serfouette, arrosoir), le tablier et les bottes pour ne pas se salir, le processus de pousse des fruits et des légumes, la récolte...