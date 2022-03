Voilà une décennie que la planète océane, Hypnos, a été transformée en station balnéaire très prisée pour l'élite terrienne. Les ultra-riches commencent même à s'y installer pour de bon, anticipant la crise climatique qui se profile sur Terre. Alors, quand l'opportunité d'y travailler pour un an est offerte à Jo Sparta, une jeune artiste branchée américaine, c'est la chance de sa vie. Sa mission : concevoir une oeuvre d'art spectaculaire qui sera présentée lors du lancement du premier sommet mondial à Hypnos, où se réuniront les hommes politiques et les businessmen les plus puissants de la Terre. En arrivant sur l'exoplanète, Jo est fascinée par tout ce qu'elle y voit : l'océan à perte de vue, l'architecture, mais aussi l'énigmatique et séduisant Ian Watts, un artiste qui vit là, luxueusement, depuis quelques années. Mais à mesure que le projet avance, Jo va peu à peu découvrir la face sombre et la vocation véritable de ce paradis pour riches, la conduisant à un dilemme éthique terrible...