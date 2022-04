All Free T01

Jun Mifune est une judokate passionnée et lointaine descendante de Kyûzô Mifune, considéré comme le plus grand technicien du judo. Elle voue une admiration sans borne à son oncle, Hayaki Mifune, ancien champion du monde toutes catégories, s'étant retiré de la compétition. Pour suivre ses traces et lui prouver que le judo est un sport captivant, la jeune adolescente de 15 ans se décide à affronter des hommes plus lourds qu'elle... Lui-même judoka de ceinture noire, Terubo Aono nous livre toute son expertise et son savoir dans cette série en deux volumes. Avec All Free ! , découvrez l'histoire d'une judokate optimiste, qui, malgré son corps délicat, compte bien en découdre avec ses adversaires : vitesse, anticipation et théories seront ses armes !