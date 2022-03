Volez parmi les colibris, les guêpiers et les huppes faciées... Un voyage mirifique en compagnie d'oiseaux de tous bords, pour s'amuser à les compter, mais aussi comprendre l'importance de préserver leurs habitats naturels... Dans cette histoire, chaque oiseau de la planète fuit sa contrée car il n'y trouve plus de quoi se nourrir. Tous ensemble, ils voyagent avec l'espoir d'une terre meilleure : l'île aux oiseaux. Un album poignant et merveilleusement illustré !