Lananouille T01. Lana cherche une famille

Un malheur est arrivé et la famille Pompon est en deuil. Maintenant, la maison est grise, morne et sans vie. Alors que tout espoir semble disparu, Lananouille débarque ! Le petit chiot est plein d'énergie, mais aussi très maladroit ! Peu à peu, au rythme des gaffes qu'elle commet, Lananouille fait revenir les rires dans les visages des membres de la famille, redonne de la texture à leur quotidien et finalement, les unit à nouveau !