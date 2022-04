La peau étoilée d'Anicée

Un album jeunesse qui met en lumière la diversité et l'acceptation de la différence. Anicée, grande passionnée de foot, se sent prête à faire face à une nouvelle année scolaire, une nouvelle école et de nouvelles amitiés ! Mais lorsque des enfants se moquent de sa couleur de peau, de ses taches de rousseur et de ses cheveux tout ébouriffés, Anicée perd toute sa fougue de jouer. Avec l'aide d'une amie, elle trouvera une façon originale de dire à ses compagnons qu'elle ne tolérera plus les remarques en lien avec sa couleur de peau ou toutes ses autres caractéristiques physiques qui la rendent unique !