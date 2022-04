L'invention de la presidence de la republique. Le triomphe de Louis-Napoléon Bonaparte

Sait-on que le président Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, n'avait en fait aucun pouvoir institutionnel ? La caricature souvent dessinée de ce règne méritait d'être corrigée. C'est chose faite avec ce livre unique en son genre de Maxime Michelet. Au cours de ces quatre années d'exercice, Louis-Napoléon Bonaparte a inventé la première magistrature de la France moderne, tant par l'exemple que par le contre-exemple, et présidé à des discussions essentielles sur le pouvoir exécutif, les modalités de l'incarnation du peuple en un homme ainsi que les conditions du suffrage populaire. Premier président et premier candidat à sa propre réélection mais aussi dernier héritier et dernier souverain de la France, Louis-Napoléon Bonaparte résume dans son mandat les paradoxes et les polémiques du XIXe siècle. Les échos contemporains sont nombreux, et c'est à une relecture de notre présent que nous invite cette enquête dans le passé. Les qualités, les faiblesses, les triomphes et les échecs de la Ve République ont pour reflet ceux de la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte.