Dans Le Vote des femmes, paru en 1908, Hubertine Auclert défend avec ardeur la nécessité de prendre en compte les femmes dans une république digne de ce nom. L'autrice y mêle des chapitres engagés, dans lesquels elle déploie une argumentation implacable et résolument moderne, mais aussi des courriers adressés aux élus, députés et préfets de son temps, ainsi que les réponses qu'elle a reçues, rendant compte de toutes ses tentatives pour changer les mentalités de son époque. A la fois précieux document historique, texte militant et démonstration imparable, ce texte féministe incontournable donne à lire le combat de toute une vie.