Après l'immense succès du livre Le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle éclaire le chemin vers l'unité en nous éveillant à une profonde transformation de la conscience. L'éveil, c'est la reconnaissance de l'ego, de notre attachement aux choses, à notre passé, à tout ce que nous pensons être et avoir, à toutes nos croyances, à nos émotions, à nos amis autant qu'à nos ennemis. Ce livre est le compagnon indispensable pour aller plus en profondeur dans la découverte de soi, devenir plus présent, sortir enfin des tourbillons de notre mental et de nos émotions afin d'apprendre à apprécier la vie plus finement, sans plus jamais avoir la sensation de la subir. Un ouvrage profond pour découvrir la vraie nature de notre pouvoir spirituel et accéder à l'éveil.