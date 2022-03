La jeune Lily Désiguière n'a pas froid aux yeux : elle vient au carnaval de son école déguisée non pas en " chevalier " mais en " chevalière ". Et quand on lui dit que les chevalières n'existent pas (ou que ce sont en fait des bagues), alors elle entre en croisade contre le dictionnaire. Au fond, ses camarades d'école voudraient bien eux aussi pouvoir porter fièrement certains mots, qu'ils soient filles ou garçons... Ils peuvent compter sur Lily, prête à les défendre et à changer les choses !