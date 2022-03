Maths PTSI. Tout-en-un

Ce "Tout-en-un" PTSI a été mis à jour pour tenir compte des nouveaux programmes pour les classes prépas à partir de 2021. Vous y trouverez : - Toutes les notions sont abordées dans le strict respect des programmes. - Les premiers chapitres sont consacrés aux méthodes et techniques de base. - De nombreux exemples, des illustrations et des remarques pédagogiques vous aident à bien comprendre le cours. Des exercices d'entraînement - Dans chaque chapitre, un grand nombre d'exercices pour bien assimiler le cours et vous entraîner. - Les énoncés sont classés par difficulté progressive. Tous les corrigés détaillés - Tous les exercices sont intégralement résolus afin de pouvoir travailler en parfaite autonomie. Le livre est complété par le site www. les-maths-en-prepas. fr (Lien -> http : //www. les-maths-en-prepas. fr) qui a été conçu comme un complément efficace au livre. Ces compléments en ligne vous proposent de travailler tous les exercices du livre sur votre écran d'ordinateur (ou de smarphone) et d'avoir accès à leur solution détaillée. Ces compléments en ligne offrent une innovation pédagogique avec des "solutions dépliantes" qui permettent de réfléchir étape par étape, en ayant recours à des coups de pouce uniquement en cas de besoin.