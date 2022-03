Créer son propre oracle

D'un point de vue étymologique, "oracle" signifie "faire une prière aux dieux" . Un oracle va donc bien au-delà d'un jeu de cartes, c'est un outil de communication entre les hommes et les dieux. Il permet d'exposer sa requête mais aussi d'en recevoir la réponse et ainsi l'agrément de la divinité, quel que soit le nom qui lui est donné. L'oracle peut être sorti de son contexte purement prédictif. Il sert comme outil d'orientation pour suivre la bonne voie, celle tracée par les dieux ou encore comme un outil thérapeutique et d'évolution spirituelle. Un oracle peut donc prédire, guider ou aider. Selon ce que vous voulez faire avec cet oracle, la forme et le sujet vont être différents. Dans ce livre Marc Neu vous entraîne pas à pas dans la création de votre oracle. Vous apprendrez à définir vos symboles, les représenter, sur quel support les fixer et comment les exploiter en créant vos propres tirages. Vous découvrirez que la création d'un oracle est un chemin spirituel menant à la découverte de soi et du monde. Au travers de nombreux exercices pratiques et progressifs vous éviterez les pièges et saurez donner forme à un oracle qui vous ressemble. A la fin de ce processus créatif vous accoucherez de votre oeuvre et elle ne ressemblera pas à ce que vous pensiez en entamant la lecture... mais vous réaliserez que vous serez vous-même transformé.