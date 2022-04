La guerre aux femmes

Aboutissement de 25 ans de réflexion et d'engagement, ce livre est déjà un classique dans le monde entier. C'est sa première traduction en France. Il s'attache à décrire les violences systémiques faites aux femmes, à montrer qu'elle est le terreau de toutes les autres formes de violence, et à dégager les conditions d'une politique au féminin. Son autrice est une des très grandes spécialistes actuelles des violences raciales et des violences de genre. Ce sont ses écrits qui ont inspiré les flashmobs qui se sont propagés sur les réseaux sociaux, après l'affaire Weinstein, avec le chant "El violador eres tu" ("Le violeur c'est toi").