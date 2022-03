Le roi mort deux fois : Ruine

Exilé sur le monde misérable de Sedh, le seigneur nécron en disgrâce Oltyx est gagné par l'amertume. Lui qui était l'héritier d'un trône dynastique, il ne commande plus qu'une garnison qu'amenuise la lutte incessante contre des envahisseurs orks. Oltyx ne pense plus qu'à se venger de ceux qui l'ont trahi, et à revendiquer son legs. Or, les Orks ne sont que les précurseurs d'une force irrésistible. A moins qu'Oltyx agisse pour sauver sa dynastie, sa vengeance ne rapportera que des cendres. Il doit donc retourner sur le monde primordial, et regagner la cour même qui l'a banni. Mais ce qui l'attend, c'est une horreur plus profonde que ce qu'inspirerait une invasion, une horreur liée à la noire origine des Nécrons eux-mêmes.