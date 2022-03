Haut-Royaume Tome 1 : Le Chevalier

Une épopée à mi-chemin entre Le Trône de Fer et Le Comte de Monte-Cristo. Le Haut-Royaume connaît son heure la plus sombre. Le roi est affaibli et la rébellion gronde aux frontières du territoire. En dernier recours, le souverain libère Lorn, qui croupit depuis trois ans dans les geôles infernales de Dalroth. L'ancien prisonnier est nommé chevalier du Trône d'Onyx, chargé de protéger l'autoritéroyale. Héros valeureux et juste, Lorn est une figure d'espoir pour le peuple, décidé à le suivre jusqu'au bout. Mais Lorn est résolu à mener à bien une tout autre mission, plus personnelle et au goût de sang : retrouver ceux qui l'ont maintenu en captivité... et leur faire payer le prix de la trahison