Enseigner à l'université. Conseils pratiques, astuces, méthodes pédagogiques

La plupart des enseignants du supérieur ne bénéficient d'aucune formation initiale en pédagogie, et ensuite d'aucun suivi pendant leur carrière. Comme si la question ne se posait pas, et que l'aptitude à guider les étudiants et favoriser leur apprentissage allait de soi. C'est faux bien sûr, et l'objectif de ce livre est d'aider à combler cette lacune. Etre enseignant est un métier qui s'apprend, comme tout autre métier. Les recherches récentes sur l'attention, la consolidation en mémoire, et la motivation ont permis d'identifier les méthodes d'enseignement qui maximisent la compréhension et l'apprentissage chez les étudiants. Ces méthodes mettent l'accent, entre autres, sur l'" apprentissage actif " , caractérisé par une participation active des étudiants au processus d'acquisition des connaissances. Le livre décrit de manière pragmatique les méthodes pédagogiques qui " marchent " et la manière dont celles-ci s'adaptent à des grandes classes (cours magistral) et à des petites classes (TD, TP, etc.). Il contient de nombreux conseils pratiques et concrets, et traite également d'autres thèmes importants tels que les examens, le bavardage, la motivation des étudiants, et la gestion du temps. Si l'ouvrage s'adresse aux enseignants de l'enseignement supérieur de toutes les disciplines, tous ceux impliqués dans la formation des adultes y trouveront également des conseils utiles. Et, après sa lecture, chacun non seulement sera meilleur enseignant, mais aussi tirera plus de satisfaction de son métier.