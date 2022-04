Les premiers entretiens thérapeutiques. Avec l'enfant et sa famille

Les premiers entretiens familiaux sont d'une importance majeure. C'est d'eux que va dépendre une grande partie du suivi thérapeutique. Rédigé par un groupe de cliniciens dont la pratique se situe dans une filiation à la fois psychanalytique et systémique, l'ouvrage présente une démarche clinique en trois niveaux complémentaires : - Présentation du cadre de l'entretien avec les conditions de sa mise en place et les limites de son efficacité ; - Pratique pédopsychiatrique intégrant les dimensions individuelles, familiales, groupales et institutionnelles ; - Installation de dispositifs psychothérapeutiques "sur mesure" pour l'enfant et sa famille. Afin de satisfaire à son objectif de transmission, l'ouvrage présente un dispositif de formation (le premier décrit dans la littérature) particulièrement élaboré. De nombreuses illustrations permettent de rester au plus près de la clinique quotidienne. Outil précieux d'accompagnement dans la construction de leur identité professionnelle pour les débutants, l'ouvrage constitue une mise en perspective cohérente de la complexité du travail quotidien pour tous les praticiens, cliniciens et psychothérapeutes.