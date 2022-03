Faut-il désespérer de la gauche?

La cause parait entendue : la gauche a perdu la bataille des idées. Les catégories populaires ne s'identifient plus à elle. Elle donne en France depuis des années le spectacle de la désillusion, de la déception et de la désunion. Cet ouvrage propose une analyse plus nuancée : l'affaiblissement de la gauche tient plus à une logique d'offre que de demande. Si la droitisation de l'agenda politique est évidente, celle de "l'opinion" ou de la société est plus contestable. Alors que les inégalités sociales explosent, que la prise de conscience des enjeux écologiques est forte et que les mouvements féministes et antiracistes font preuve d'une grande vitalité, la gauche a toujours un avenir. Telle est la thèse de Rémi Lefebvre, l'un des observateurs les plus avisés de la vie politique française. Il interroge ici les quatre grands défis de la gauche : conjuguer écologie et justice sociale, définir le peuple qu'elle entend représenter, surmonter la question du leadership et réinventer la forme partisane.